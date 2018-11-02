2018-11-02T13:28:48+03:00
Общество

Воронежцы забыли на кладбищах видеокамеру и пьяного мужика

На городских погостах посчитали, сколько всего потеряли люди, приходившие на могилы
Юрий КОЗЛОВ
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На кладбищах чего только не забывают...На кладбищах чего только не забывают...Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронежском похоронном бюро (ВПБ) задумались над тем, сколько всего теряют горожане, приходящие на погосты. И составили список наиболее частых находок.

Оказывается, чаще всего теряют зонты. Их чаще всего вешают на оградку и забывают взять. На втором месте женские сумочки, кошельки, ключи, документы на машину. Они не залеживаются – хозяева быстро спохватываются.

Бывают и редкие находки. На Юго-Западном кладбище забыли видеокамеру, а на Новом Боровском – дорогие солнцезащитные очки. Оба предмета вернули владельцам.

Сотрудники одного из кладбищ вообще обнаружили спящего на скамейке мужчину. За ним вскоре вернулась жена. Надо полагать, муженьку был обеспечен крупный разговор.

- Бывает, что обращаются люди, которые давно или вообще ни разу не были на могиле. Недавно приезжие целый день искали родственника, похороненного в 1998 году на Новом Боровском кладбище. С помощью сотрудников кладбища могилу удалось найти за час, - рассказала пресс-секретарь ПАО «ВПБ» Валентина Усманова.

Кладбищенские работники относят потерянные вещи коменданту в своеобразное «бюро находок». Так что именно к нему следует обращаться в случае потери.

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