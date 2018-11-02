2018-11-02T13:22:16+03:00
Происшествия

В Воронеже пасссажирский поезд насмерть сбил 80-летнюю пенсионерку

Это произошло 1 ноября на железнодорожном перегоне
Юлия ТЕРНОВА
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В Воронеже накануне пассажирский поезд насмерть сбил пожилую женщину. Это произошло утром в четверг, 1 ноября, около 11 часов на 592 километре железнодорожного перегона, сеодиняющего станцию "Придача" и станцию "Масловка". Поезд № 126, следовавший из Москвы в Новороссийск, смертельно травмировал 80-летнюю пенсионерку. Как именно это произошло, теперь выяснят следователи из московского межрегионального следственного управления СУ СК на транспорте.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообшают в пресс-службе ведомства.

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