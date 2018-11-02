2018-11-02T13:16:07+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на генеральную уборку в Дивногорье

Волонтеры соберут мусор на берегу реки Тихая Сосна
Елена ФЕДЯШЕВА
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После уборки волонтеров пригласят на экскурсию по заповедникуПосле уборки волонтеров пригласят на экскурсию по заповедникуФото: из архива «КП»
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В выходные 3 и 4 ноября в мазе-заповеднике «Дивногорье» пройдет ежегодная акция «Генеральная уборка». Добровольцы пройдут по берегу реки Тихая Сосна двумя группами от станции «Дивногорская», где расположен монастырь до станции «Копанище» (мост через Тихую Сосну).

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в акции, но уточняют, что уборка состоится только при плюсовой температуре и отсутствии снега.

В награду за участие волонтерам устроят бесплатную экскурсию, показ фильма и мастер-классы. Желающие должны предварительно зарегистрироваться в группе https://vk.com/topic-19876077_41858482

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