Воронежцев приглашают на генеральную уборку в Дивногорье

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-02T13:16:07+03:00

После уборки волонтеров пригласят на экскурсию по заповеднику Фото: из архива «КП»

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В выходные 3 и 4 ноября в мазе-заповеднике «Дивногорье» пройдет ежегодная акция «Генеральная уборка». Добровольцы пройдут по берегу реки Тихая Сосна двумя группами от станции «Дивногорская», где расположен монастырь до станции «Копанище» (мост через Тихую Сосну).

Организаторы приглашают всех желающих принять участие в акции, но уточняют, что уборка состоится только при плюсовой температуре и отсутствии снега.

В награду за участие волонтерам устроят бесплатную экскурсию, показ фильма и мастер-классы. Желающие должны предварительно зарегистрироваться в группе https://vk.com/topic-19876077_41858482