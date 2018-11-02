2018-11-02T12:58:46+03:00
Общество

Воронежцам могут повысить зарплаты весной 2019 года

О добром намерении заявили работодатели во время опроса HeadHunter
Юрий КОЗЛОВ
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Учитывая, сколько съедает денег "коммуналка", зарплаты надо еще повышать и повышать.Учитывая, сколько съедает денег "коммуналка", зарплаты надо еще повышать и повышать.Фото: из архива «КП»
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Добрую весть принесла рассылка HeadHunter. В рамках проекта Банк данных заработных плат» специалисты компании провели опрос 30 федеральных и чисто воронежских компаний.

Около 17 процентов работодателей заявили, что планируют увеличить зарплаты сотрудников на 5-10% в марте 2019 года, еще 25% планируют это сделать в апреле. Не беспрецедентно, как вещал Максим Топилин, но приятно. Если это, конечно, не просто, слова.

Кроме того, 38 процентов начальников фирм и организаций планируют расширить штат. Остальные пока над этим вопросом не задумывались.

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