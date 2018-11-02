Как в Воронежской области будет работать почта в длинные выходные
Закрыта она будет только один день
Пенсионерам могут принести деньги не в обычные дни.Фото: "КП" Архив
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В «Почте России» рассказали о графике работы с 3 по 5 ноября.
3 ноября рабочий день будет сокращен на час. В День народного единства 4 ноября на почте будет выходной. 5 ноября почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. Пенсии и пособия будут приносить на два дня раньше – 2 и 3 ноября.
Получателям пенсий через кредитные учреждения, дата зачисления на счета которых приходится на 5 ноября, деньги поступят 6 ноября, остальным - в обычном режиме.