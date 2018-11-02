2018-11-02T12:30:46+03:00
Общество

Как в Воронежской области будет работать почта в длинные выходные

Закрыта она будет только один день
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Пенсионерам могут принести деньги не в обычные дни.Пенсионерам могут принести деньги не в обычные дни.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В «Почте России» рассказали о графике работы с 3 по 5 ноября.

3 ноября рабочий день будет сокращен на час. В День народного единства 4 ноября на почте будет выходной. 5 ноября почтовые отделения будут работать по графику воскресенья. Пенсии и пособия будут приносить на два дня раньше – 2 и 3 ноября.

Получателям пенсий через кредитные учреждения, дата зачисления на счета которых приходится на 5 ноября, деньги поступят 6 ноября, остальным - в обычном режиме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
78-летняя пенсионерка ушла за грибами и потерялась: ее искали две ночи подряд
В Воронеже на ВАСО поступили фюзеляж и крыло Ил-96-300
В Воронежской области «крышеватели» сожгли машину фермера, отказавшегося от их «услуг»
В Воронеже наградили "СМИротворцев"
В квартирах Северного микрорайона Воронежа по-прежнему нет тепла
На 12-ти воронежских маршрутах отключили терминалы оплаты банковской картой
Питерский театр научил воронежцев держать слово
В Воронеже подрядчик обманул детей на 140 тысяч рублей
Защитнице Воронежа исполнилось 95 лет
Воронежцы забыли на кладбищах видеокамеру и пьяного мужика
В Воронеже пасссажирский поезд насмерть сбил 80-летнюю пенсионерку
Воронежцев приглашают на генеральную уборку в Дивногорье
Воронежцам могут повысить зарплаты весной 2019 года
В мэрии Воронежа рассказали, какие шесть киосков демонтируют в ближайшие дни
Воронежским малышам показали трогательную историю о слоне, высиживающем яйцо
Под Воронежем 27-летнему извращенцу, надругавшемуся над 81-летней бабушкой, дали три года
Воронежцы на флешмобе покажут, как сильны в математике
В Воронежской области рецидивист после выхода из тюрьмы зарезал соседку
Воронеж вошел в ТОП-3 городов, куда туристы поедут на ноябрьские праздники
Под Воронежем попал на видео сильный пожар в мебельном цехе
СМИ: управляющий директор «ВАСО» Дмитрий Пришвин ушел в отставку
Воронежцев ждут пасмурные и дождливые выходные
В Северном микрорайоне Воронежа вырубили отопление и горячую воду