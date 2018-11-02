2018-11-02T12:19:03+03:00
Общество

В мэрии Воронежа рассказали, какие шесть киосков демонтируют в ближайшие дни

У всех торговых точек не установлен владелец
Юлия ТЕРНОВА
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В мэрии Воронежа обнаружили "очередную партию" незаконно установленных нестационарных торговых точек. Речь о киосках, палатках и мини-магазинчиках, на размещение которых у владельца не было разрешительной документации. В этом случае городские власти просят предпринимателя демонтировать объект. Если он не делает этого, то киоск сносят принудительно.

Вот эти пять объектов власти Воронежа собираются снести или демонтировать в ближайшее время: по адресу улица Артамонова, 9 в Железнодорожном районе, на Хользунова, 113 и на Шишкова, 65 в Коминтерновском районе, по адресу переулок Парашютистов, 6а в Левобережном районе и на Депутатской, 1 в Советском районе.

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