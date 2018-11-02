Воронежским малышам показали трогательную историю о слоне, высиживающем яйцо
Невероятно, но факт: слоны высиживают яйца! Вы знали? Зрители спектакля «Слон» в этом убедились лично. Это история о том, как добрый слон с большим сердцем принял на себя заботы об отпрыске африканской «кукушки». Холод, голод, насмешки - ничто не сподвигло в общем-то чужого для яйца «прохожего» бросить пост - потому что он обещал, потому что это означало бы гибель малыша. Неудивительно, что вместо «кукушонка» на свет вылупился… слоненок.
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В этом невероятном спектакле дети найдут интересных кукол (ими славится питерский театр Karlsson Haus) и научатся сочувствию и ответственности, а взрослые оценят не пошлый юмор.
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Karlsson Haus не первый раз на Маршакфесте и всегда удивляет разнообразием театральных форм и жанров. В этом спектакле соединены драматическая игра актеров, потрясающие куклы и теневой театр
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ