2018-11-02T12:17:23+03:00
Звезды

Воронежским малышам показали трогательную историю о слоне, высиживающем яйцо

Постановку привез на Маршакфест театр из Санкт-Петербурга Karlsson Haus
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Слон.Слон.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Невероятно, но факт: слоны высиживают яйца! Вы знали? Зрители спектакля «Слон» в этом убедились лично. Это история о том, как добрый слон с большим сердцем принял на себя заботы об отпрыске африканской «кукушки». Холод, голод, насмешки - ничто не сподвигло в общем-то чужого для яйца «прохожего» бросить пост - потому что он обещал, потому что это означало бы гибель малыша. Неудивительно, что вместо «кукушонка» на свет вылупился… слоненок.

Слон. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Слон.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Слон. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Слон.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этом невероятном спектакле дети найдут интересных кукол (ими славится питерский театр Karlsson Haus) и научатся сочувствию и ответственности, а взрослые оценят не пошлый юмор.

Слон. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Слон.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Karlsson Haus не первый раз на Маршакфесте и всегда удивляет разнообразием театральных форм и жанров. В этом спектакле соединены драматическая игра актеров, потрясающие куклы и теневой театр

Слон. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Слон.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Слон. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Слон.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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