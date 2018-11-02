2018-11-02T12:07:22+03:00
Происшествия

Под Воронежем 27-летнему извращенцу, надругавшемуся над 81-летней бабушкой, дали три года

Он признал свою вину
Юрий КОЗЛОВ
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За колючей проволокой извращенец просидит три года.За колючей проволокой извращенец просидит три года.Фото: Иван ИВАНОВ
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Панинский районный суд вынес приговор 27-летнему местному жителю. По данным следствия, в ночь с 13 на 14 апреля он дважды залезал в дом 81-летней старушки и совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Извращенец в это время был пьян.

- Мужчина признал свою вину. Он отвечал перед судом по ч.3 ст.30, ч.1 ст.132 УК РФ и ч.1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», а также по двум преступлениям по ч.1 ст.139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища». Его приговорили к трем годам колонии общего режима, - рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.

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