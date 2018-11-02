Воронежцы на флешмобе покажут, как сильны в математике

СЕГОДНЯ 11:41 2018-11-02T11:47:34+03:00

Проверить свои знания можно будет в столице Черноземья и в Богучаре

Изменить размер текста: A A

Для любителей точных наук в субботу, 24 ноября, пройдет необычный всероссийский флешмоб. В нем может участвовать каждый, кто хочет проверить свои знания математики.

Это будет, по сути, контрольная работа. Проводить ее планируют на двух площадках: воронежской гимназии № 7 (улица Ростовская, 36) и в школе № 2 в Богучаре (ул. Красная печать, 22а). Контрольная будет четырех уровней сложности. На ее решение отводят полчаса.

Чтобы вас пустили на контрольную, нужно заполнить форму на сайте флешмоба MathCat. Необходимо указать ваши контакты и выбрать площадку, где вы будете решать трудные задачки. Узнать результаты можно будет на сайте организатора флешмоба. Лучшим участникам масштабной контрольной обещают награды.