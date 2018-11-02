В Воронежской области рецидивист после выхода из тюрьмы зарезал соседку

СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-02T11:08:59+03:00

Разозлившись на соседку, рецидивист ударил ее ножом в грудь. Фото: из архива «КП»

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В Калаче раскрыли убийство 64-летней женщины. Пенсионерку обнаружили мертвой 29 октября в огороде ее дома на улице Привокзальной.

Под подозрение следователей вскоре попал 33-летний сосед убитой женщины. Он был хорошо знаком стражам порядка – сидел за кражи, угоны и угрозы убийством. Последний срок отмотал совсем недавно – только 1 июня вышел из тюрьмы.

По версии следствия, 27 октября, мужчина выпивал вместе с 64-летней соседкой. Он поссорился с женщиной, схватил нож и ударил ее в грудь. Увидев, что соседка умерла, рецидивист перетащил тело на ее огород и кинул там.

- Мужчина признал свою вину, подтвердив свои показания при выезде на место преступления. Его арестовали. Нашли нож, которым было совершено убийство, опросили свидетелей. Рецидивисту придется отвечать перед судом по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (до 15 лет лишения свободы), - рассказал руководитель Калачеевского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Воронежской области Сергей Гольцман.