Воронеж вошел в ТОП-3 городов, куда туристы поедут на ноябрьские праздники

СЕГОДНЯ 10:58 2018-11-02T11:00:49+03:00

В эти выходные в городе проходят фестивали "На Казанскую", "Маршак", "Джазовая провинция"

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На ноябрьские праздники в Воронеж ожидается приток туристов. По крайней мере, такой прогноз сделало одно из агентств. По данным портала ТурСтат, Воронеж вошел в топ-3 лучших событий праздничных выходных с 3 по 5 ноября, популярных у горожан и туристов. Якобы в столицу Черноземья поедут из-за фольклорного фестиваля "На Казанскую", на нем свое мастерство покажут ансамбли из 10 областей. Напомним, в дни школьных каникул в Воронеже также проходят детский театральный фестиваль «Маршак» и форум «Джазовая провинция».

В рейтинге предпочтений туристов также фестиваль света в Санкт-Петербурге, фестиваль национальных литератур в Нижнем Новгороде, фестиваль кинокомедии "Улыбнись, Россия!" в Туле и эногастрономический фестиваль "Ноябрьфест" в Ялте.

Ну а чем заняться воронежцам и гостям города, можно посмотреть в нашей подборке на уик-энд.