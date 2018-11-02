Под Воронежем попал на видео сильный пожар в мебельном цехе

СЕГОДНЯ 10:39 2018-11-02T10:40:47+03:00

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В пятницу, 2 ноября, около трех часов ночи загорелся склад мебельного цеха на улице Курской города Семилуки. На место ЧП приехали 56 специалистов МЧС на 18 пожарных машинах.

Пожар мог обернуться взрывом – рядом с готовой мебельной продукцией располагался склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, ангар в любой момент мог обрушиться. Огонь полыхал на площали 820 квадратных метров. В восемь часов утра пожар потушили. Во время ЧП никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.