Под Воронежем попал на видео сильный пожар в мебельном цехе
Огонь тушили пять часов
Огонь полыхал на площади 820 квадратных метров.Фото: кадр с видео
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В пятницу, 2 ноября, около трех часов ночи загорелся склад мебельного цеха на улице Курской города Семилуки. На место ЧП приехали 56 специалистов МЧС на 18 пожарных машинах.
Пожар мог обернуться взрывом – рядом с готовой мебельной продукцией располагался склад горюче-смазочных материалов. Кроме того, ангар в любой момент мог обрушиться. Огонь полыхал на площали 820 квадратных метров. В восемь часов утра пожар потушили. Во время ЧП никто не пострадал. Причину возгорания выясняют.
Тушение пожара на мебельном складе в Семилуках, 2 ноября 2018 г..