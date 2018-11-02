СМИ: управляющий директор «ВАСО» Дмитрий Пришвин ушел в отставку

СЕГОДНЯ 10:15 2018-11-02T10:17:01+03:00

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По данным ряда СМИ, свой пост покинул управляющий директор ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО) Дмитрий Пришвин. Официально по собственному желанию.

Сейчас фактически предприятием управляет в качестве и.о. заместитель генерального директора по техническому развитию ПАО «Ил» Алексей Пуздырев.

В последнее время на предприятии анонсировали масштабные сокращения руководящего аппарата, при этом рядовых работников обещали не трогать. В итоге не удержался на посту и сам директор.

Дмитрий Пришвин руководил воронежским самолетостроительным предприятием со 2 июня 2015 года, когда сменил на этом посту Сергея Юрасова, ушедшего работать в О«Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК).