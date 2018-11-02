2018-11-02T09:21:57+03:00
Общество

Ясная погода в Воронеже не задержится до выходных

Но она вернется с середины следующей недели
Юрий КОЗЛОВ
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Дожди зарядят до середины следующей недели.Дожди зарядят до середины следующей недели.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Воронежский гидрометцентр дает неблагоприятный прогноз на ближайшие дни – небо затянет тучами и пройдут дожди.

- Причина ухудшения погоды – локальный циклон, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – Дождливо и пасмурно будет до следующей среды. Однако в целом наша область останется в зоне повышенного давления, и в среду влияние большого антициклона снова даст о себе знать. По нашим прикидкам, он может обеспечить ясную погоду по крайней мере до 10 ноября. Но будет достаточно прохладно - +6…+8 градусов.

Что же касается ближайших дней, то в субботу, 3 ноября, вместо юго-восточного подует южный ветер, ночью будет пасмурно, около нуля, днем температура поднимется до +8.

В воскресенье, 4 ноября, южный ветер сменится юго-западным, пойдет дождь. Но ночь будет достаточно теплой - +5 градусов. Днем дождь усилится, в то же время столбик термометра еще поднимется – до +9.

В понедельник, 5 ноября, подует северо-западный ветер, ночью дождь прекратится, зато похолодает до +3. Днем потеплеет до +7. Однако снова будет накрапывать дождь.

Во вторник, 6 ноября, в очередной раз сменится ветер – на северный. При +1 градусе будет продолжаться дождь, - ночь будет весьма мерзкой. Днем температура поднимется до +6. Дождь прекратится, но будет по-прежнему пасмурно.

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