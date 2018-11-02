В Северном микрорайоне Воронежа вырубили отопление и горячую воду

СЕГОДНЯ 08:33 2018-11-02T08:54:54+03:00

Жители многих многоэтажек с утра убедились, что батареи стали совсем холодными. Фото: Юрий КОЗЛОВ

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Дома на улицах Владимира Невского остались без тепла в начале самого холодного месяца осени. Жильцы еще вечером 1 ноября заметили, что в квартирах стало заметно холоднее. Батареи стали совсем холодными утром 2 ноября. К тому же не стало горячей воды.

Оказалось, что о возможности отключения предупреждали еще с утра 1 ноября. Но почему-то только развешиванием объявлений, которые далеко не все заметили.

В аварийной службе пообещали, что тепло дадут через час-полтора. Якобы в котельной, обслуживающей дома, понизили давление, и скоро неполадки должны устранить. При этом узнали это от дежурного МЧС по городу. В самой котельной никто телефон не берет.

Повод для проверки прокуратуры, которая, напомним, заинтересовалась обстоятельствами недавней аварии в Ленинском районе.