2018-11-02T08:22:58+03:00
Общество

СМИ: директор воронежского агентства может стать заместителем министра природных ресурсов

По сведениям источника в Минприроде, Владимира Логинова на эту должность продвигает вице-премьер Алексей Гордеев
Юрий КОЗЛОВ
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Источник: в Минприроде может появится новая должность - под Владимира Логинова.Источник: в Минприроде может появится новая должность - под Владимира Логинова.Фото: mpr26.ru
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По сведениям ряда источников, бывший губернатор Воронежской области, а ныне вице-премьер правительства Алексей Гордеев хочет забрать из нашего региона уже второго чиновника. После Максима Увайдова, ставшего заместителем министра сельского хозяйства России (это министерство курирует как раз Алексей Васильевич), может прийти очередь Владимира Логинова. Он с 2009 года возглавляет областное казенное учреждение «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов».

По данным РБК, под Владимира Логинова готовят новую должность, которой до этого не было в штате Минприроды, - заместителя министра по вопросу обращения с отходами. Функционал будет довольно обширным – контроль над всем комплексом переработки – от вывоза мусора до приведения в порядок свалок и строительства специализированных заводов. Всем памятен скандал в Подмосковье, так что должность эту спокойной не назовешь.

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