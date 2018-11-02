2018-11-02T07:01:32+03:00
Звезды

Тонкий и звонский: Маршакфест показал воронежцам спектакль по хокку

Замечательную постановку привез на гастроли "Упсала-цирк"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Я Басе.Я Басе.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Даже тем, кому не близка японская культура, кто не может постичь философию поэтических миниатюр, понятна безусловная красота спектакля «Я Басё». Упсала-цирк из Санкт-Петербурга создал его по мотивам хокку Мацуо Басё. Искусство хокку - в умении в трех строках описать красоту момента. Режиссер Яна Тумина поставила тонкий, интеллигентный и стильный спектакль - так в трех словах можно охарактеризовать это действо. Музыка, бамбук и лаконичная пластика. Красота в простых вещах. Красота вокруг нас. Красота - в глазах смотрящего. Артист Александр Балсанов и ребята из труппы «Упсала-цирка», в том числе дети и подростки с особенностями развития, рассказывают о той красоте, которую видят вокруг и внутри себя, открывая в себе будущего поэта - ученика Мацуо Басё.

Я Басе. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я Басе.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я Басе. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я Басе.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это очень красивый спектакль, неудивительно что в 2018-м он завоевал «Золотую маску» в номинации «Эксперимент», а также стал лауреатом премии «Арлекин» сразу в нескольких категориях - «Лучший спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника по свету», «Лучшая работа композитора».

Я Басе. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я Басе.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я Басе. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я Басе.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я Басе. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Я Басе.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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