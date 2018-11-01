Юные воронежцы на фестивале "Маршак" не могли расстаться с чудесными куклами в стиле печворк,

1 Нояб. 23:25 2018-11-01T23:26:45+03:00

"С тех пор... пингвины летают". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Кукольный спектакль о мечтах, дружбе и взаимовыручке привезла на форум окмпания из Франции

Изменить размер текста: A A

В программе четвертого Маршакфеста несколько кукольных спектаклей. Один из них - для маленьких зрителей привезла из Франции компания «Самолет». Представленная постановка, как и название театра, - тоже о небе. Но не только - главное: о дружбе и взаимовыручке, которая способна побороть страх перед стихией.

"С тех пор... пингвины летают".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле «С тех пор... пингвины летают» всего два героя. Начитанный пингвин-домосед, мечтающий о небе, но боящийся не только высоты, но даже просто выйти на улицу! И энергичный, непоседливый мышонок, искатель приключений, отправляющийся в полет на воздушном шаре.

"С тех пор... пингвины летают".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В трудную минуту катастрофы, когда мышонок падает на землю, чтобы спасти друга, пингвину придется забыть о собственных страхах. И тогда жизнь приятелей наполняется новыми смыслами и яркими приключениями - потому что рядом есть надежное плечо.

"С тех пор... пингвины летают".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В спектакле используют не рафинированные игрушки, а созданные в рукодельном стиле - лоскутного шитья и самовяза - очень располагающие куклы. Неудивительно, что после представления малыши ринулись на сцену потрогать чудесных героев, рассмотреть каждую петельку и лоскуток на их забавных мордашках.

"С тех пор... пингвины летают".Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ