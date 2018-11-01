В Воронежскую область больше не будут ввозить японскую сушеную рыбу, которую сочли опасной

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-01T20:04:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Территориальное управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в Воронежскую область запретили ввозить сушеную рыбу производства Японии. Продукт почему-то сочли вредным, поэтому реализовываться на всей территории РФ он больше не будет. Судя по всему, при лабораторных исследованиях специалистов насторожил найденный в рыбе кадмий. Этот элемент считают чрезвычайно токсичным. Однако он может содержаться в "дарах моря", выловленных в промышленных зонах с напряженной экологической ситуацией.

- Россельхознадзор сообщает, что в связи с выявлением запрещенных и вредных веществ в период усиленного лабораторного контроля в продукции, поступившей в Российскую Федерацию из Японии, с 26 октября 2018 года приостановлена сертификация рыбы сушеной, производитель - № RU 010477 MARUYO CO., LTD. Россельхознадзор обязывает обеспечить контроль за недопущением ввода продукции данного предприятия на территорию Российской Федерации.