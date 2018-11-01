В Воронежской области хотят расчистить устье реки Усмань

СЕГОДНЯ 19:37 2018-11-01T19:37:07+03:00

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В Воронежской области власти хотят расчистить устье реки Усманки. Департамент природных ресурсов и экологии будет проводить эти работы в районе села Горки Новоусманского района. Сейчас департамент ищет подрядчика, который разработает проект. роект должен быть готов до 1 июня 2019 года - таковы условия сделки.

На эти цели, согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, выделят до трех миллионов рублей. Это максимальная цена контракта. Источником финансирования станет бюджет региона.