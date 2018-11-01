2018-11-01T19:29:15+03:00
Политика

Глава воронежского агентства инноваций может начать курировать обращение с отходами в Минсельхозе

Бывшему сотруднику Алексея Гордеева прочат эту только созданную должность
Юлия ТЕРНОВА
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Глава Агентства инноваций и развития Воронежской области Владимир Логинов может занять должность замминистра природных ресурсов и экологии России по вопросу обращения с отходами. Об этом пишет РБК, ссылаясь на собственный источник из министерства.

- Новым замминистра по вопросу обращения с отходами будет Владимир Логинов, который в начале 2000-х годов работал заместителем Алексея Гордеева в Министерстве сельского хозяйства. Других кандидатов на этот пост нет. Заинтересованные ведомства не возражают против его назначения, его ждут до конца года, - так для информационного агентства комментирует возможное назначение чиновник.

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