2018-11-01T19:08:13+03:00
Происшествия

В Воронеже загорелась АГЗС: пожарные предотвратили взрыв

Огонь перекинулся с "Лады Весты" на заправочный автомат
Юлия ТЕРНОВА
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В четверг, 1 ноября, в Воронеже на улице Ворошилова загорелся автомобиль на газовой заправке. Эта информация поступила спасателям в 15.16. Пожарные успели потушить пламя и предотвратить взрыв:

- На место вызова экстренно выдвинулись два отделения пожарной части №3. По прибытии было установлено, что горит "Лада Веста" и заправочный автомата. Сразу был объявлен повышенный ранг вызова для вызова дополнительных сил и средств. На тушение срочно были поданы пенные стволы, поскольку существовала угроза взрыва. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, оборудование было обесточено и огонь полностью потушен.

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