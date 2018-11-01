2018-11-01T19:01:27+03:00
Общество

4 ноября в центре Воронежа запретят парковку из-за митинга

Ограничение коснется Кирова и Пушкинской
Юлия ТЕРНОВА
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4 ноября, в День народного единства, пройдет традиционный для этого дня митинг. Автомобилистам стоит учесть, что в центре Воронежа из-за этого не везде можно будет оставить автомобиль. Правда, из-за введения платных парковок, желающих оставить машину на одной из центральных улиц и так поубавилось.

- В связи с проведением митинга, посвященного Дню народного единства, с 23:00 3 ноября и до 13:00 4 ноября будет запрещена парковка автотранспорта по четной стороне улицы Кирова (от диагностического центра до улицы Свободы) и неченой стороне улицы Пушкинской (от диагностического центра до улицы Свободы), - сообщает администрация Воронежа.

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