В декабре воронежская телебашня вся засияет светодиодами

СЕГОДНЯ 18:44 2018-11-01T18:46:54+03:00

Вот такие прожекторы установят на башне вместе со светодиодами

Из-за монтажа лампочек до 10 декабря в Воронеже не будут показывать несколько каналов

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На воронежской телебашне рабочие начали монтаж более 4400 диодов, которыми она будет сиять сверху донизу на всех 180 метрах. Светодиодные огни будут работать как в статическом, так и в динамическом режиме, создавая различные световые эффекты: от простой смены цветов до сложных визуальных образов.

Подсветить башню решили в честь 60-летнего юбилея с начала регулярных телевизионных трансляций в Воронеже. Важная дата приходится на декабрь. Монтаж светильников окончат к 10 числу.

- Работы потребуют временной остановки телевизионных антенн, - предупреждают в воронежском филиале РТРС. - Поэтому горожан ждут технические перерывы в трансляции телеканалов в Воронеже и близлежащих населенных пунктах. Так, с 1 ноября по 10 декабря с 09:30 до 17:30 (исключая выходные и праздничные дни) буду производиться остановки технических средств, задействованных в трансляции программ: "Россия-К", "Матч ТВ", "Петербург – 5 канал", ТВ3, "Звезда" и "Ю-ТВ".