Воронежца, который отправился в соседний регион на работу, ищут четыре года

СЕГОДНЯ 17:53 2018-11-01T17:53:42+03:00

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Роман Башлаев пропал еще поздней весной 2014 года, когда собрался отправиться на заработки в Ростов-на-Дону из Воронежа. Родственники Романа не теряют надежды увидеть его живым. Волонтеры поискового отряда "Воронежец" распространяют информацию о пропавшем без вести четыре года назад.

В последний раз мужчина выходил на связь с близкими 8 мая 2014 года. Его рост 165 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы светло-русые, голубые глаза. Если у Романа отросла борода, то она должна быть светлой с рыжиной. Сейчас ему должно быть 36 лет. Если вы владеете какой-то информацией, свяжитесь с волонтерами по номеру, указанному под фото.