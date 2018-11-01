2018-11-01T17:53:42+03:00
Происшествия

Воронежца, который отправился в соседний регион на работу, ищут четыре года

Роман Башлаев уехал на заработки из Воронежа в Ростов-на-Дону весной 2014-го
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
ОриентировкаОриентировка
Изменить размер текста:

Роман Башлаев пропал еще поздней весной 2014 года, когда собрался отправиться на заработки в Ростов-на-Дону из Воронежа. Родственники Романа не теряют надежды увидеть его живым. Волонтеры поискового отряда "Воронежец" распространяют информацию о пропавшем без вести четыре года назад.

В последний раз мужчина выходил на связь с близкими 8 мая 2014 года. Его рост 165 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы светло-русые, голубые глаза. Если у Романа отросла борода, то она должна быть светлой с рыжиной. Сейчас ему должно быть 36 лет. Если вы владеете какой-то информацией, свяжитесь с волонтерами по номеру, указанному под фото.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежскую область больше не будут ввозить японскую сушеную рыбу, которую сочли опасной
В Воронежской области хотят расчистить устье реки Усмань
Глава воронежского агентства инноваций может начать курировать обращение с отходами в Минсельхозе
В Воронеже загорелась АГЗС: пожарные предотвратили взрыв
4 ноября в центре Воронежа запретят парковку из-за митинга
В декабре воронежская телебашня вся засияет светодиодами
Самым красивым селом Воронежской области признали Нелжу
Самозванцы в Воронеже решили заработать на платных парковках
В Воронеже общественный транспорт пополнится 30 новыми автобусами
В Воронежской области мать, запустившая двухлетнюю дочь, напала на сотрудницу ПДН
Воронежский опорный вуз получит 80 миллионов рублей на реализацию своих проектов
Воронежские зоозащитники покажут людям ужасную реальность мясных ферм через "Куб правды"
Пропавшего 13-летнего подростка видели в Северном микрорайоне Воронежа
В Воронежской области ВАЗ-21099 взерался в опору ЛЭП
Воронежский участковый поборется за звание лучшего в стране
В Воронежской области в 2018 году нашли 23 фальшивых доллара США