Самым красивым селом Воронежской области признали Нелжу

СЕГОДНЯ 17:38 2018-11-01T17:38:32+03:00

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В Воронежской области выбрали самое красивое село. Конкурс проводится уже в третий раз, традиционно его победитель получает миллион рублей на благоустройство от правительства региона. В этот раз больше всего голосов в ходе интернет-голосования получило село Нелжа в Рамонском район. Финалистами стали еще шесть живописных населенных пунктов на нашей карте: село Пузево Бутурлиновского района, Средний Икорец Лискинского района, Кондрашкино Каширского района, Углянец Верхнехавского района, Нижний Мамон Верхнемамонского района и Митрофановка Кантемировского района.

В голосовании приняли участие 20 тысяч человек, они и решили судьбу Нелжи - самого красивого села 2018 года. Изначально на конкурс было подано 263 заявки от 185 городских и сельских поселений.