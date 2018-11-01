2018-11-01T17:12:37+03:00
Общество

Самозванцы в Воронеже решили заработать на платных парковках

Они хотят «помочь» жителям центра обезопасить дворы от незваных машин
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Нужно относиться бдительнее к подобным объявлениямНужно относиться бдительнее к подобным объявлениямФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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В Воронеже стали активно появляться листовки с гербом Воронежа, а также изображение видеокамеры и аббревиатурой «БД». За этими буквами якобы скрывается некая программа «Безопасный двор», организованная в связи с появлением платных парковок. В чем же ее суть?

Эти люди, прикрываясь поддержкой администрации города, предлагают жителям многоквартирных домов обезопасить свои дворы от незваных машин: установить шлагбаумы и системы видеонаблюдения. При этом всю работу обещают провести без сбора денег! В чем же подвох? Окупиться эти люди решил за счет того, что за эксплуатацию всей этой системы придется платить самим жильцам по некоему установленному тарифу.

- Сообщаем, что администрация городского округа город Воронеж не имеет никакого отношения к данным листовкам, а также к некой «программе «Безопасный двор». Просим жителей Воронежа быть бдительными и не попадаться на подобные уловки, - отмечают в администрации Воронежа.

О том,что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа, читайте здесь!

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