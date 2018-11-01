В Воронеже общественный транспорт пополнится 30 новыми автобусами

СЕГОДНЯ 17:03 2018-11-01T17:03:41+03:00

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Власти региона решили пополнить автопарк воронежского общественного транспорта 30 новыми автобусами. Связано это с введением платных парковок. Мэрия рассчитывает таким образом сделать более доступным центр города. О предстоящей закупке стало известно благодаря тому, что наканунеобластной департамент транспорта и автодорог создал аукцион на поставку автобусов. На эти цели планируется портратить до 254,2 миллиона рублей, которые выделят из областного бюджета. Заявки на конкурс будут принимать до 16 ноября, а сам электронный аукцион подведут 23 ноября.

Ожидается, что каждая из новых маршруток будет ездить на газе. Все они рассчитаны на 30 сидячих мест и макисимум на 111 человек, если считать стоящих пассажиров. Что важно, автобусы должны иметь технические воможности для транспортировки лиц с инвалидностью.