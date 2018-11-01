2018-11-01T16:40:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области мать, запустившая двухлетнюю дочь, напала на сотрудницу ПДН

Суд назначил женщине условный срок
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Утром 4 сентября полицейские приехали к дому 35-летней жительницы Кантемировского района. Она состоит на учете в системе профилактики. Женщину лишили родительских прав в отношении двух сыновей. Однако сейчас она воспитывает двухлетнюю дочь.

Когда ребенка увидели полицейские, она была одета в грязную кофту, при этом у нее не было ни белья, ни обуви. От девочки исходил резкий запах. В отношении матери тут же был составлен материал об административном правонарушении. Хозяйке это не понравилось, она отказалась подписывать протокол. Стражи порядка потребовали привести в порядок дочь.

Вечером того же дня полицейские встретили ту же 35-летнюю женщину на улице: она шла шатко, а ее речь была невнятной. Жительница просто была пьяна. При этом она несла на руках малолетнюю дочь.

Стражи порядка потребовали пройти вместе с ребенком в автомобиль. Они хотели отвезти ее в больницу для освидетельствования. Но та в ответ лишь напала на сотрудницу ПДН.

- На предварительном следствии обвиняемая, ранее судимая за кражу, признала вину в полном объеме. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, - рассказал руководитель Кантемировского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Евгений Кузнецов.

Суд приговорил женщину к году лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год и 6 месяцев.

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