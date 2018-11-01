Воронежский опорный вуз получит 80 миллионов рублей на реализацию своих проектов

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-01T16:24:41+03:00

Половину этой суммы университет получит от Минобрнауки, а другую половину - от предприятия-партнера

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Воронежский опорный вуз получит в общей сложности 80 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба университета. Сумма сложилась из двух разных дотаций: 40 миллионов на его развитие выделит вузу Минобрнауки, а еще 40 миллионов выплатит учебному заведению его индустриальный партнер корпорация "РИФ" для реализации совместного проекта.

Вот как комментируют в опорном университете помощь от Министерства науки:

- Эти средства будут направлены на осуществление стратегических проектов, нацеленных на инновационное, технологическое и социальное развитие региона. Все проекты, касающиеся самых разных сфер, реализуются в тесном взаимодействии с профильными департаментами правительства Воронежской области.

Еще 40 миллионов рублей от корпорации "РИФ" используют для для завершения очередного этапа совместного стратегического проекта по разработке термоэлектрических генераторных и охлаждающих устройств нового поколения.

- Речь идет об автономных источниках тока с рекордным КПД, высокими параметрами надежности и долговечности. Они предназначены для энергообеспечения удаленных и труднодоступных объектов, а также повышения эффективности существующих систем энергоснабжения газовой отрасли. Реализация данного проекта способствует формированию в нашей стране системы экологически безопасной энергетики. Осуществление проекта началось в 2017 году и рассчитано на три года. Общий объем финансирования – 400 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе.