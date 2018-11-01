2018-11-01T14:32:14+03:00
Происшествия

Пропавшего 13-летнего подростка видели в Северном микрорайоне Воронежа

Школьник отсутствует почти неделю
Юлия ТЕРНОВА
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Обновленная ориентировка "Лиза Алерт"Обновленная ориентировка "Лиза Алерт"
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В Воронеже и области ищут 13-летнего подростка из Новой Усмани. Парень ушел из дома и не вернулся шесть дней назад, 26 октября. Почти неделю он провел без связи с родственниками. Мы уже писали о поисках Николая Каргина, теперь же волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" прислали обновленную ориентировку с уточненной информацией. Кроме того, стало известно, что воронежцы звонят в "Лиза Алерт" с сообщениями, что подростка видели в Северном районе.

Приметы Николая Каргина: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные кроссовки и кепку. Если вы владеете какой-то информацией или видели пропавшего парня, позвоните волонтерам по номеру, указанному под фото, или воспользуйтесь экстренным телефоном 112.

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