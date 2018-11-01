Воронежский участковый поборется за звание лучшего в стране

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-01T14:14:53+03:00

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Сегодня начался финальный этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый-2018». Воронежскую область в нем представляет старший лейтенант Иван Клюйко. Он охраняет покой жителей Новоусманского района.

Началось все с того, что Иван отучился на юриста, а затем пошел в армию. Служил молодой человек в Воздушно-космических силах на космодроме «Плесецк».

- Желание остаться было. Предлагали хорошую должность и звание. Но решил ехать домой: меня там ждали, - вспоминает «народный участковый».

А ждала Ивана будущая супруга, с которой они вместе уже десять лет. Еще со студенческих времен. В официальном браке Клюйко три года. Сейчас у них подрастает сынишка. Ему год и два месяца.

- К работе моей жена относится положительно. Терпит пока, - рассказывает старший лейтенант. - Есть большой плюс - длинный отпуск, а его я провожу с семьей. Вообще любую свободную минутку уделяю жене и ребенку.

Старший лейтенант Клюйко с семьей.Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На вверенной Ивану территории живет более трех с половиной тысяч человек. За последние восемь месяцев он раскрыл 21 преступление, рассмотрел 435 обращений граждан. Руководство отдела отзывается о нем, как об очень добросовестном и ответственном сотруднике.

На областном этапе конкурса Иван Клюйк оказался вне конкуренции. С первых дней он занял лидерские позиции и сохранил их до конца. За него свои голоса отдали около тысячи человек. Подробная информация о всех финалистах размещена в специальном разделе на нашем сайте kp.ru. С сегодняшнего дня вы можете поддержать Ивана Клюйко в борьбе за звание лучшего участкового страны и отдать за него свой голос. Завершится конкурс 10 ноября. Победителя наградят 16 числа.

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28-летний старший лейтенант полиции Иван Клюйко представит Воронежскую область на всероссийском этапе конкурса «Народный участковый». Молодой человек работает в Новоусманском районе в почти что одноименной должности уже шесть лет. И за это время успел познакомиться со всеми жителями своего участка. А их немало - три с половиной тысячи (подробности).