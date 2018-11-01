2018-11-01T13:21:02+03:00
Общество

В Воронежской области в 2018 году нашли 23 фальшивых доллара США

Но чаще всего в нашем регионе, конечно же, обнаруживаются поддельные пятитысячные купюры
Олег ИВАНОВ
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За девять месяцев в Воронежской области нашли 405 фальшивых банкнот Банка России. К слову, за тот же периода в прошлом году было выявлено 399 банкнот подделок.

Чаще всего, что неудивительно, фальшивомонетчики проявляют интерес к купюрам номиналом 5000 рублей. Подобных фальшивок выявлено 286 штук – то есть около 70% от общего числа. На втором месте по популярности банкнота номиналом 1000 рублей – обнаружено 104 подделки.

Подделок номиналом 500 рублей нашли всего 9 штук, а 100 рублей – 6 штук. Кроме этого было выявлено семь фальшивых монет по 5 рублей.

Были в 2018 году обнаружены и поддельные денежные знаки иностранных государств: доллар США – 23 поддельные банкноты, евро – всего 3.

- При проверке любых отечественных банкнот рекомендуем проверять несколько защитных признаков из разных групп: на ощупь, на просвет и при наклоне. Информация о таких признаках размещена на сайте www.cbr.ru, а для владельцев смартфонов – еще и в мобильном приложении «Банкноты Банка России», - обращает внимание заместитель управляющего Отделением Воронеж ГУ Банка России по ЦФО Сергей Михайлович Чернышев. – Если у вас возникли хотя бы малейшие опасения, не берите такую купюру. А если она уже оказалась у вас в кошельке, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Обратитесь в любой коммерческий банк – там бесплатно сделают ее экспертизу.

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