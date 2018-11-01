На установку и демонтаж главной елки Воронежа могут потратить до 1,7 млн рублей
Власти Воронежа ищут подрядчика на установку новогодней елки. 26-метровая «Снежная Королева» должна украсить главную городскую площадь к 20 декабря. На портале госзакупок объявили аукцион на монтаж и демонтаж главного новогоднего символа. Начальная цена контракта 1,73 млн рублей, предполагается, что в ходе торгов она снизится.
Подрядчику предстоит забрать конструкцию со склада, доставить к месту монтажа, установить и украсить зеленую красавицу. В декоре елки появятся более 2 000 шаров, игрушки и световые гирлянды. Демонтировать конструкцию предполагается к 25 января.
Заявки на тендер принимают до 8 ноября, аукцион пройдет 12 ноября.