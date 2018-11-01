В Воронеже пройдут дни открытых дверей для налогоплательщиков

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-01T13:00:53+03:00

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9 и 10 ноября 2018 года в инспекции ФНС России по Коминтерновскому району Воронежа и во всех территориальных налоговых инспекциях России пройдут дни открытых дверей. В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов

9 ноября мероприятие состоится с 9.00 до 18.00, а 10 ноября – с 10.00 до 15.00. Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

Адрес Инспекции ФНС России по Коминтерновскому району Воронежа: ул. Варейкиса, 49 Телефон Контакт центра 8-800-222-22-22.