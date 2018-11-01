Житель Воронежской области угнал ВАЗ и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 12:58 2018-11-01T13:00:17+03:00

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Беспечность стоила 60-летнему жителю села Левая Россошь Каширского района автомобиля ВАЗ-2114. 29 октября около шести вечера он припарковал свою «ласточку» у дома, оставив ключи в замке зажигания. Думал, быстренько вернется, ничего не случится. А когда через 10 минут пришел - машины-то и не было на месте.

Полицейские объявили план «Перехват», но уже через 40 минут в дежурную часть позвонила жительница поселка Колодезный, женщина сообщила, что ВАЗ-2114 столкнулся с ее автомобилем, а водитель с места ДТП уехал. Но женщина описала внешность нарушителя. Оказалось, что угнанный автомобиль и попавший в ДТП - одна и та же машина.

По описанным приметам установили личность подозреваемого. Когда его задержали, 21-летний житель села Левая Россошь, ранее неоднократно судимый за угоны автомобилей и кражу, признался и в угоне, и в ДТП в Колодезном. Он поведал, что виной всему алкоголь и желание развлечься. Мужчина рассказал, что спрятал угнанный автомобиль в лесу недалеко от Нововоронежа. ВАЗ-2114 вернули владельцу. За угон молодчику грозит до 5 лет заключения.