С нового года из Воронежа самолеты полетят в крупнейший аэропорт мира

СЕГОДНЯ 12:56 2018-11-01T12:56:52+03:00

Самолеты, летящие в Стамбул, с нового года будут приземляться в новой воздушной гавани. Фото: со страницы воронежского аэропорта в Фейсбуке.

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Воронежцы уже с Нового года, отправляясь из Черноземья в Стамбул на самолете, будут приземляться уже не в аэропорту имени Ататюрка, а в Istanbul New Airport. Напомним, эту воздушную гавань, которая в перспективе будет крупнейшей в мире, открыли 29 октября.

Аэропорт уже функционирует, но окончательно его планируют достроить в 2028 году. Как только все работы закончат, новый аэропорт сможет принимать до 200 миллионов пассажиров в год.

В новой воздушной гавани будут шесть взлетно-посадочных полос, четыре терминала и стоянки для 233 воздушных судов. Там будут работать офисы, гостиницы, медицинский и торговый центры, культурные объекты, выставочный конференц-центр, а также помещения для совещаний и тренингов.