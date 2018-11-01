В Воронеже задержали насильника с Ломоносова

СЕГОДНЯ 12:26 2018-11-01T12:26:47+03:00

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Правоохранители задержали насильника, напавшего 2 сентября на 22-летнюю девушку в лесу на Ломоносова. Напомним, около восьми утра неизвестный в лесопосадке недалеко от дома №231в сзади ударил прохожую по голове, угрожал ей убийством и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Поймать преступника позволила генетическая экспертиза содержимого ногтей потерпевшей – девушка сопротивлялась, царапала напавшего и под ногтями у нее остались частицы его кожи. Криминалисты установили генотип нападавшего. И в ходе проверки по федеральной базе генетической идентификации установили совпадение с биоданными 34-летнего воронежца, ранее неоднократно судимого, в том числе и за изнасилование.

Задержали его не сразу из-за того, что мужчина постоянно менял место жительства. Когда его доставили в полицию, потерпевшая его сразу опознала. Мужчина признался. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, сообщили в региональном управлении СК России.