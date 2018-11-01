Вадим Кстенин: «Многодетные семьи должны быть полностью освобождены от платы за парковку!»

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-01T12:23:18+03:00

Процесс введения в действие системы платных парковок на улицах города Воронежа находится под постоянным контролем главы города Вадима Кстенина

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По его поручению профильные службы осуществляют оперативный мониторинг общественного мнения, изучают позицию экспертов и видение гражданских активистов по тем или иным аспектам реализации проекта. Впоследствии это нередко ложится в основу управленческих решений.

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