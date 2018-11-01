2018-11-01T11:56:26+03:00
Звезды

В Воронеже в реконструкции «Сталинград на Верхнем Дону» задействуют 12 единиц техники

В битве примут участие 250 реконструкторов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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18 ноября в столице Черноземья пройдет военно-историческая реконструкция «Сталинград на Верхнем Дону», посвященная легендарной Острогожско-Россошанской наступательной операции войск Воронежского фронта во время Великой Отечественной. Масштабная битва с привлечением 250 участников (из них 150 из других регионов) развернется на территории мемориального комплекса «Песчаный лог».

В сражении задействуют не менее 12 единиц военной техники, обмундирование, амуницию и вооружение того времени, пиротехнические и звуковые спецэффекты, выстрелы из охолощенных макетов вооружения.

- С помощью нашего проекта мы хотим восполнить пробелы в краеведческих знаниях молодежи. И сохранить историческую память о битве на родной земле, по значимости сравнимой со Сталинградской, ведь за всю историю войны было только два города - Сталинград и Воронеж - где линия фронта проходила через сам город, а число пленных в этих сражениях и их продолжительность превысили даже сталинградский рекорд (потери вражеских войск - 320 тыс убитыми и 75 тыс пленных солдат и офицеров). Мы хотим, чтобы молодое поколение знало и передало потомкам неискаженную память о героическом Воронеже, его 212 кровопролитных днях и ночах, - отметил руководитель клуба «Набат» Евгений Ишутин.

Начало в 14.00, вход свободный.

Напомним, военно-историческая реконструкция «Сталинград на Верхнем Дону» заняла четвертое место в общероссийском рейтинге. Клуб «Набат» получил субсидию на ее проведение. Также воронежские реконструкторы получили грант на цикл историко-патриотических мероприятий «Боец, ты должен отстоять Воронеж!».

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