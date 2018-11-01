2018-11-01T11:48:10+03:00
Звезды

Воронежской детворе предлагают нарисовать праздник

Стартует масштабный конкурс рисунков
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Воронежскую детвору приглашают поучаствовать в масштабном конкурсе «Рисуем праздник». Свои работы можно создать в шести номинациях - «Моя семья», «День учителя», «Любимый Воронеж», «Любимый праздник», «Новый год и Рождество», «Природа Воронежского края (времена года)». Принять участие в конкурсе могут ребята от 9 до 17 лет.

Рисунки с 20 ноября 2018 года по 20 апреля 2019 года нужно присылать и приносить по адресу: 394077, Воронеж, ул. Плехановская, 8, кабинет 203.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области ВАЗ-21099 взерался в опору ЛЭП
Воронежский участковый поборется за звание лучшего в стране
В Воронежской области в 2018 году нашли 23 фальшивых доллара США
На установку и демонтаж главной елки Воронежа могут потратить до 1,7 млн рублей
В Воронеже пройдут дни открытых дверей для налогоплательщиков
Житель Воронежской области угнал ВАЗ и попал в ДТП
С нового года из Воронежа самолеты полетят в крупнейший аэропорт мира
В Воронеже задержали насильника с Ломоносова
Вадим Кстенин: «Многодетные семьи должны быть полностью освобождены от платы за парковку!»
Под Воронежем на пожаре погиб мужчина
В Воронеже в реконструкции «Сталинград на Верхнем Дону» задействуют 12 единиц техники
Воронежская военно-историческая реконструкция вошла в пятерку лучших российских патриотических проектов страны
В благоустройстве Ленинского района Воронежа сделали ставку на малые, но конкретные дела
Банк УРАЛСИБ получил награду за динамику роста кредитования малого и среднего бизнеса
В Воронеже назначили новых глав Левобережного и Коминтерновского районов
Парковки в центре Воронежа собираются сделать бесплатными для многодетных семей
В Воронеж на фестиваль «На Казанскую» съедутся фольклорные ансамбли из 10 областей
В Воронежской области судебные приставы продали имущество должников на 67,7 млн рублей
В Никитинском театре Воронежа молодые режиссеры за неделю поставят 3 спектакля-эскиза
В Воронеже назвали лауреатов премии «Кольцовский край»
В Воронеже на место не принимавшего оплату картой водителя автобуса взяли курящую женщину
В Воронежской области райцентр остался без воды из-за ремонтных работ