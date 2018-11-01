Воронежской детворе предлагают нарисовать праздник

СЕГОДНЯ 11:48 2018-11-01T11:48:10+03:00

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Воронежскую детвору приглашают поучаствовать в масштабном конкурсе «Рисуем праздник». Свои работы можно создать в шести номинациях - «Моя семья», «День учителя», «Любимый Воронеж», «Любимый праздник», «Новый год и Рождество», «Природа Воронежского края (времена года)». Принять участие в конкурсе могут ребята от 9 до 17 лет.

Рисунки с 20 ноября 2018 года по 20 апреля 2019 года нужно присылать и приносить по адресу: 394077, Воронеж, ул. Плехановская, 8, кабинет 203.