2018-11-01T12:05:39+03:00
Звезды

Воронежская военно-историческая реконструкция вошла в пятерку лучших российских патриотических проектов страны

Клуб, занимающийся их проведением, получит субсидию и грант из федерального бюджета
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Военно-историческая битва «Сталинград на Верхнем Дону» заняла четвертое место в общероссийском рейтинге. Ее организатор - клуб «Набат», который более 10 лет создает масштабные проекты в сфере военно-патриотического воспитания в Воронежской области - получит субсидию из федерального бюджета в конкурсной номинации «Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций».

- Главная идея проекта «Сталинград на Верхнем Дону» - в привлечении внимания воронежцев к малоизвестным фактам военной истории родного края и пробуждению искреннего интереса к ее дальнейшему изучению и личному участию в событиях военно-патриотической направленности, - сообщили в клубе «Набат».

31 октября «Набат» стал также победителем в конкурсе Фонда президентских грантов. Федеральную финансовую поддержку получил региональный цикл историко-патриотических мероприятий «Боец, ты должен отстоять Воронеж!». Он стартует в конце 2018-го, в его программе разнообразные события в сфере военно-патриотического воспитания - работа с молодыми волонтерами, образовательный марафон для школьников и студентов Воронежа, а также две крупные реконструкции и масштабный фестиваль.

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