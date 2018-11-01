2018-11-01T11:20:12+03:00
Общество

В благоустройстве Ленинского района Воронежа сделали ставку на малые, но конкретные дела

Пользу от них смогут оценить простые воронежцы
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В Ленинском районе Воронежа на особом контроле держат вопрос содержания существующих и строительства новых нагорных лестниц.

- Сложный рельеф местности Ленинского района с большими перепадами высот, порой становится существенной преградой для пешеходов. И без добротных нагорных лестниц не обойтись, - рассказали в управе. –

Сегодня на территории Ленинского района 24 таких лестниц, семь из них требуют ремонта.

- К работе по приведению нагорных лестниц в надлежащее состояние мы стараемся подходить комплексно. Совместно с активистами участвуем в муниципальных и региональных программах, привлекаем к сотрудничеству депутатов различных уровней, предпринимателей, - рассказал руководитель управы Сергей Корчевников.

Благодаря взаимодействию чиновников и горожан появилась новая лестница на улице Крылова, водоотведение у лестницы на ул. Волоколамская, была отремонтирована лестница на ул. Крупской, начался капитальный ремонт нагорной лестницы на переулке Поворотный.

Проанализировав ситуацию, в управе Ленинского района приняли решение начать реализацию стратегии малых, но конкретных дел в благоустройстве. Это будет понятно и близко воронежцам, которые готовы включиться в эту работу.

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