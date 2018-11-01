2018-11-01T10:56:33+03:00
Общество

В Воронеже назначили новых глав Левобережного и Коминтерновского районов

Алексея Медведева сменил Юрий Бавыкин, а на его место придет один из руководителей Ленинской управы Евгений Селютин
Юрий КОЗЛОВ
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Юрий Бавыкин.Юрий Бавыкин.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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О кадровых изменениях на самом верху иерархической лестницы управ районов сообщил мэр Воронежа Вадим Кстетин. Глава города сообщил, что с 1 ноября глава Левобережного района Юрий Бавыкин ушел со своей должности ради аналогичной в Коминтерновской управе. Алексей Медведев, которого он заменил, ушел работать в областное правительство.

Левобережный район теперь будет возглавлять Евгений Селютин, до этого работавший первым заместителем главы Ленинской управы по по ЖКХ и благоустройству.

Кроме того, ходят упорные слухи об уходе с поста главы управы Советского района 69-летнего Ивана Аристова, где он трудится уже 14 лет, что в наше изменчивое время – своеобразный рекорд. На его место прочат первого заместителя руководителя управы Коминтерновского района по ЖКХ, экономике и предпринимательству. Правда, официального подтверждения этим разговорам пока нет.

Напомним также, что 31 октября депутаты городской Думы утвердили в должности главы управы Центрального района Инну Шеину.

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