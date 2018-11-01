Парковки в центре Воронежа собираются сделать бесплатными для многодетных семей

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-01T12:02:18+03:00

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Жалобы в мэрию сподвигли чиновников задуматься о послаблениях для социально незащищенных категорий граждан. В частности, в городской администрации в ближайшее время проработают вопрос о льготах на парковку для многодетных семей.

- Люди, имеющие трех и более детей, сталкиваются с объективными логистическими сложностями, особенно при посещении учебных и медицинских учреждений - им может не хватить 15 бесплатных минут. Считаю, что семьи, вносящие значимый вклад в демографию, должны быть полностью освобождены от платы за парковку, - считает мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Градоначальник дал распоряжение профильным управлениям администрации о проработке документов, которые должны закрепить льготу в нормативной базе. На это уйдет около месяца, потребуется оценка регулирующего воздействия и согласование с надзорными органами. О дате введения льготы для многодетных семей и порядке оформления необходимых документов в мэрии сообщат дополнительно.

Напомним, платные парковки в центре Воронежа начали работать с 1 октября. Час стоит 40 рублей (льготы предусмотрены инвалидам всех групп, участникам Великой Отечественной войны и узникам концлагерей, а также резидентам - жители центра Воронежа имеют возможность оформить парковочное разрешение по сниженной цене - 1800 рублей в год), за неоплату грозит штраф в 1500 рублей. Горожане негативно отнеслись к нововведению. На улицах испортили несколько паркоматов, а дворы в центре города днем оказались забиты чужими машинами.

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Что нужно знать о платных парковках в центре Воронежа? Рассматриваем главные вопросы [карточки].

Заплатить за стоянку можно с помощью паркомата, терминала Сбербанка. Самые популярные способы - интернет-портал, мобильное приложение "Горпарковки", СМС-сообщение.