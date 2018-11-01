В Воронеж на фестиваль «На Казанскую» съедутся фольклорные ансамбли из 10 областей

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-01T10:21:59+03:00

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3 и 4 ноября, по традиции, в честь праздника иконы Казанской Божией Матери, считающейся покровительницей Руси, в Воронеже пройдет очередной фестиваль фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую». Он ведет свою историю с 1992 года. В форуме ежегодно принимают участие ансамбли, исполняющие аутентичную народную музыку, - из Воронежа и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Твери, Волгограда, Белгородской, Курской, Липецкой и Волгоградской областей.

Первый концерт фестиваля 2018 года откроется 3 ноября в 17.00 в большом зале Воронежского института искусств.

А 4 ноября в 15.00 в филармонии пройдет гала-концерт фестиваля. В его программе примут участие фольклорно-этнографические коллективы - ансамбль казачьей песни «Старина» (Волгоградская область), ансамбль «Покров» (Волгоград), ансамбль музея Кижи (республика Карелия), ансамбль Санкт-Петербургской государственной консерватории, ансамбль «Утешная канарейка» из Сибири, ансамбль села Подсереднее (Белгородская область), мужской фольклорный ансамбль «Время» села Новая Усмань, ансамбль села Новая Криуша, ансамбль «Хохольские родники» (Воронежская область), ансамбль «Воскресение», (Липецк), ансамбли «Воля», «Радовесь», «Паветье» и «Терем» (Воронеж).

В фойе филармонии развернется выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, где будут представлены изделия из шерсти и войлока, украшения из бисера и поделочных камней, иконы авторской работы, куклы в национальных костюмах, обереги, скульптура малых форм из глины и дерева, авторская керамика и многое другое.