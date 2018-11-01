В Воронежской области судебные приставы продали имущество должников на 67,7 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-01T09:54:49+03:00

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Не копите долги, а то придут судебные приставы и помогут вам с ними покончить, а заодно расстаться с ценными вещами. Сотрудники ведомства имеют право наложить арест на имущество должника при задолженности более 3000 рублей. Только за 9 месяцев 2018 года при принудительной реализации имущества должников Воронежской области региональное управлением Федеральной службы судебных приставов выручило 67,7 миллионов рублей, 67 миллионов уже перечислили кредиторам.

К примеру, за долг 316 тысяч рублей по алиментам должник в области лишился своего ВАЗ 11930, машину продали за 99,5 тысяч рублей, деньги перечислили на счет взыскательницы. А житель Коминтерновского района Воронежа лишился однокомнатной квартиры из-за долга в 800 тысяч рублей. Ее продали за 1,5 миллиона рублей. Оставшиеся после уплаты долга средства 700 тыс перечислили должнику, сообщили в УФССП России по Воронежской области.