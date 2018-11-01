В Воронеже на место не принимавшего оплату картой водителя автобуса взяли курящую женщину

СЕГОДНЯ 07:03 2018-11-01T07:13:18+03:00

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Воронежцы пожаловались на неудачную замену водителя автобуса. На место не принимавшего оплату картой мужчины взяли курящую в салоне женщину. Об этом в популярной группе соцсети сообщили сами местные жители.

Инцидент произошел снова на маршруте №64 и, по словам очевидцев, в том же автобусе. «Рецидивиста» выдали госномера.

- Пару месяцев назад ее оштрафовали за курение в автобусе, сегодня эта хамка опять подъехала на посадку пассажиров с сигаретой в зубах, в салоне стояла жуткая вонь. Когда меня увидела, быстро убрала руку с сигаретой в окно. Обязательно напишу об этом в МВД и администрацию. Считаю, что таких нужно гнать метлой с работы, - написал горожанин Алексей.

А вот в комментариях воронежцы заступились за женщину. По их словам, в последнее время в городе развелось слишком много «стукачей».

- Она не от хорошей жизни курит, а из-за минимальной зарплаты с вечными долгами и проблемами, - добавил местный житель.

Напомним, в середине октября с этого же маршрута из-за жалобы пассажира на неоднократные нарушения уволили водителя. Мужчина не принимал оплату картой, а также курил на рабочем месте.