В Воронежской области райцентр остался без воды из-за ремонтных работ

СЕГОДНЯ 06:30 2018-11-01T10:19:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители города Поворино остались без воды. ЧП случилось 31 октября, в 16.45. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По информации спасателей, во время проведения земляных работ подрядная организация газовой службы около дома №103 на улице Ленинской районного центра повредила трубопровод. Случился порыв холодного водоснабжения. Ведутся аварийно-восстановительные работы. По предварительным данным, ночью без воды остались 17 тысяч человек.

В настоящее время водоснабжение уже восстановили. Об этом «КП» сообщили местные жители.