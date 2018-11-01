В Никитинском театре Воронежа молодые режиссеры за неделю поставят 3 спектакля-эскиза

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-01T09:07:56+03:00

Творцы будут работать в рамках лаборатории Олега Лоевского

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С 10 по 17 ноября в Никитинском театре пройдет режиссерская лаборатория критика, основателя фестиваля «Реальный театр», лауреата премий имени Станиславского и Дягилева, члена экспертного совета Национальной театральной премии «Золотая маска» Олега Лоевского. В творческом эксперименте примут участие три режиссера из других городов.

Александр Огарев окончил театральное отделение Воронежского института искусств. Работал актером в театрах Гродно, Краснодара, Тольятти. В 1988 году поступил в ГИТИС на режиссерский факультет. Работал главным режиссером в Краснодарском театре драмы, Томском театре драмы, сейчас руководитель творческой лаборатории ЛЕС в московском театре «Школа драматического искусства».

Евгения Беркович окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, ученица Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, участница «Седьмой студии». Ставила спектакли в Гоголь-центре, МТЮЗе, МХТ имени Чехова, Александрийском театре, Свердловском театре драмы.

Алексей Шалов в 2014-м окончил мастерскую Женовача в РУТИ-ГИТИС, в 2016-м - магистратуру Школы-студии МХАТ. Защитил диссертацию об "эксцентрических жанрах" в театре. Ставил спектакли в Пензенском драмтеатре, Центре имени Мейерхольда (Москва), Театре Студия.project (Москва), Театре Артишок (Казахстан).

Режиссеры подготовят эскизы спектаклей по современным текстам: по пьесе Ирины Васьковской «Девушки в любви», Натальи Ворожбит «Саша, вынеси мусор», Михаила Дурненкова «Война еще не началась».

Результаты лаборатории покажут зрителям 16 и 17 ноября. После просмотров пройдет

обсуждение вместе с Олегом Лоевским, режиссерами и артистами.

По окончании лаборатории, по отзывам публики, эскизы могут доработать и включить в репертуар театра.